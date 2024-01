Juve, quanto sta fuori Pogba: i legali al lavoro per uno sconto di squalifica. E lui scrive ai compagni

Paul Pogba, non è finita. Il centrocampista francese classe 1993 non ha nessuna intenzione di gettare la spugna, si sente ancora giocatore e aspetta con fiducia di sapere quello che sarà del suo futuro. Un team inglese di avvocati sta preparando l’offensiva davanti al Tribunale nazionale antidoping, l'obiettivo è avere uno sconto di pena: positivo al testosterone, a seguito di un controllo antidoping effettuato lo scorso 20 agosto al termine di Udinese-Juventus, match valido per la prima giornata di Serie A, lo scorso 7 dicembre per Pogba la Procura antidoping ha chiesto il massimo della pena possibile, quattro anni di squalifica. Dopo il 15 febbraio verrà discussa l’udienza, in casa di sentenza negativa, comunque, Pogba potrebbe comunque puntare sull'appello al Tas, lasciando così alla Corte federale svizzera l'ultima decisione sulla vicenda.



LEGATO ALLA JUVE - Come scrive oggi Tuttosport, in attesa delle prossime mosse Paul è rimasto molto legato all’ambiente bianconero: si sente un calciatore della Juventus e combatterà per rientrare il prima possibile. A differenza di Fagioli, altro giocatore della Juve squalificato (in questo caso per calcioscommesse) non prende lo stipendio, se non il minimo sindacale garantito ed è obbligato a lavorare da solo, nella sua palestra e con i suoi preparatori.



CARICA SU WHATSAPP - Il contatto con la squadra non è mai evaporato. Dopo la vittoria sul Lecce che ha proiettato la Juventus al primo posto ha scritto un messaggio Whatsapp per complimentarsi della vittoria e per caricare i ragazzi anche in vista della super sfida con l’Inter. Da vincere, anche per il Polpo, che del gruppo è stato senza dubbio uno dei leader.