In attesa della ripresa del campionato, analizziamo idal punto di vista di due particolari statistiche:da ogni giocatore della rosa;dai bianconeri, sempre in rapporto all'ingaggio. Siamo partiti dai dati pubblicati a inizio stagione dalla Gazzetta dello Sport sugli stipendi della rosa della Juve e abbiamo preso in considerazione. Quindi, abbiamogiocati in questo periodo. Ne escono dati interessanti: i giocatori che costano meno nel rapporto stipendio/minuti giocati sono, mentre quelli disono i gol che costano meno.