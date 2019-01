La Juventus può lasciar partire a titolo definitivo Emil Audero, portiere attualmente in prestito alla Sampdoria. L’accordo estivo con i blucerchiati prevedeva un diritto di riscatto per 14 milioni e un controriscatto juventino per 20 milioni, ma è possibile che qualcosa si muova subito. L’Arsenal è interessato ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, la soluzione più probabile è che la Samp eserciti presto il suo diritto di riscatto, magari in cambio della rinuncia bianconera al controriscatto.