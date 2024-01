Juve, quanto vale oggi Yildiz? Le big osservano: Giuntoli ha già deciso il suo futuro

C'è chi ha scomodato, chi ha toccato, chi ha parlato di stella e chi di gemma. Come la giri, la metti, la osservi e la comprendi, Kenan Yildiz si è rivelato una pietra preziosissima , un arsenale di talento in unache - proprio qualitativamente - sembrava ben diversa dalle ultime stagioni. Chiariamo: fondamentalmente lo è. E' solo che, nel vuoto diffuso degli interpreti bianconeri di oggi, emerge più forte la bravura dell'attaccante turco.E ora è tornato al primo: "Va lasciato tranquillo - ha raccontato in conferenza stampa -, il suo gol è uno di quelli da grande autore. Ma è un ragazzo giovane e deve stare sereno". Ripetere aiuta sempre. Ma la prova continuità, Yildiz, sembra la stia surfando più che affrontando.