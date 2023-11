È questa la domanda che più di tutte i tifosi della Juventus si stanno ponendo in questi giorni in cui l'attaccante ha potuto festeggiare la storica qualificazione della Serbia all'Europeo in un percorso di qualificazione che comunque non l'ha visto ancora fra i protagonisti. Quanto vale quindi? Sicuramente non gli, più dei 70 (pagabili in tre anni) pattuiti immediatamente con la Fiorentina, meno dei 91,6 massimi complessivi al raggiungimento di tutti i bonus. Ma quelle sono solo fredde cifre e le cifre, si sa, le fa il mercato e sono legate al momento in cui l'allora ds Paratici si trovò a trattare con Rocco Commisso. L'ex Partizan era probabilmente il miglior attaccante della Serie A e che tutti volevano.e no, non stiamo parlando soltanto del fisico del giocatore che sì, ha sofferto di tantissimi problemi, uno su tutti lache lo ha ampiamente condizionato, e che probabilmente è correlata anche allache lo ha afflitto in questo inizio di stagione. Oltre a questo però va sottolineato loi nei suoi confronti, e un rapporto scorbutico e scontroso conOggi il serbo, proprio come in Nazionale dove è il vice di Mitrovic, non è neanche titolare indiscusso e leader della Juventus dove il suo posto in campo è stato preso da(più in forma di lui) e quello di leader da Federico, considerato unico e vero spacca-partite.Oggi Dusan sta bene, ce lo ha confermato la Serbia e il suo allenatore e allora quello che si sta per prospettare davanti a sésono i tre big match da giocare in casa davanti al proprio pubblico (alternati dalle sfide contro) in cuiJuve. Altrimenti i "fantasmi" estivi torneranno già a gennaio ad essere concreti. Con une che è sempre più in bilico e con la mancata cessione al Chelsea a luglio (era in cambio di Lukaku) che potrebbe ripresentarsi sotto forma di addio in direzione(in cambio dell'ex Morata) o. Un mese per scrivere il proprio destino e rispondere una volta per tutte alla domanda che tutti si pongono. Ma quanto vale davvero Dusan Vlahovic?