83 milioni più 14,6 di bonus: tanto ha speso la Juve nell'ultimo anno per acquistare Luca Pellegrini (22 milioni), Cristiano Romero (26 milioni più 5,6 di bonus) e Dejan Kulusevski (35 milioni più 9 di bonus). Una somma enorme, per dei talenti poi lasciati in prestito. E con che futuro? Se a gennaio è stata accarezzata l'ipotesi di riportare subito alla base Pellegrini, ora come ora solo Kulusevski sembra sicuro di poter quantomeno iniziare la prossima stagione in bianconero. Tant'è vero che per il vice Alex Sandro restano sempre alte le quotazioni di Emerson Palmieri.