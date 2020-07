Si viaggia spediti verso il prossimo obiettivo. Accantonato il discorso scudetto la Juve può pensare solo alla Champions League, al ritorno degli ottavi che si giocherà il 7 agosto contro il Lione. Maurizio Sarri ha definito buona parte della sua squadra, praticamente nove undicesimi: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Rabiot, Ronaldo e Higuain, se non ci sarà Dybala. Mancano due maglie, chi le prende? Ecco che tutti gli altri giocatori bianconeri sono pronti a candidarsi in queste due giornate di campionato: Miralem Pjanic e Blaise Matuidi sono in vantaggio su Aaron Ramsey per la terza casella a centrocampo, mentre Bernardeschi è favorito nel tridente. Alternativa? Cuadrado alto e Danilo dietro.