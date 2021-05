La Juventus quest'anno approccia spesso male la gara, ripete l'allenatore Andrea Pirlo. Anche per questo, la squadra bianconera si ritrova a segnare quasi metà dei suoi gol in Serie A nell'ultima mezz'ora di gioco! Nelle 34 giornate finora disputate in questo campionato, infatti, la Juve ha realizzato 30 gol (su 67 totali) nei 30 minuti finali di partita.