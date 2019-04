. Indipendentemente da ciò che avrà fatto il Napoli, questa sera contro il Genoa, e al netto delle giuste celebrazioni per il giovane talento Kean, nessuno potrà obbiettare che. Se non è oggi sarà domani, ma il finale del copione è largamente scontato così come era addirittura prevedibile fin dall’inizio della giostra.Ciò che non mi aspetto e che mi auguro non accada è il dover sentire la voce dei protagonisti dire, a traguardo raggiunto ufficialmente, la famosa frase: “L’ultimo è sempre il più bello”.. Il titolo di campione d’Italia che la società bianconera si prepara a festeggiare e ad aggiungere al suo fantastico palmares rappresenta senza dubbio un motivo di grande soddisfazione e di orgoglio, ma