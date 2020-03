Tra i tanti traguardi raggiunti da Max Allegri sulla panchina della Juventus, c'è anche quello del record di partite consecutive senza subire gol in Serie A: una striscia di 10 gare con la porta difesa da Gigi Buffon chiusa a doppia mandata. La decima arriva proprio l'11 marzo di quattro anni fa nella vittoria per 1-0 contro il Sassuolo grazie al gol di Paulo Dybala. Una striscia iniziata il 17 gennaio e portata avanti per due mesi fino al gol - inutile - di Belotti nel derby col Torino che ha interrotto la striscia di partite senza subire reti.