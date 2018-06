Andrea Favilli, vicino per sette milioni di euro dalla Juventus, non resterà in bianconero. Il ragazzo, infatti, è pronto a partire in prestito per accumulare minuti ed esperienza in Serie A. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, ben quattro club avrebbero già bussato alla porta di Marotta e Paratici per il calciatore. Si tratta di Chievo Verona, Empoli, Spal e Genoa.