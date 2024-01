Juve, quattro club su Hasa: la strategia di Giuntoli

Luis Hasa è stato convocato dalla prima squadra della Juventus per la seconda volta consecutiva ed è solo questione di tempo prima che possa esordire nel massimo campionato. Per questo, la Vecchia Signora sta valutando di offrire un prolungamento di contratto al giovane classe 2004. L'attuale accordo che lega Hasa alla Juventus è in scadenza nel 2024, ma nel contratto è comunque presente un'opzione per la stagione successiva. Nonostante questo, il club bianconero ha già offerto il rinnovo per blindarlo ed evitare che altri club possano tentarlo, visto che gli interessamenti non mancano. Le parti stanno discutendo, ma ci sono comunque alla finestra Genoa, Verona, Como e Pisa.