La Juventus ha bisogno di trovare un nuovo secondo portiere, dopo il buco in organico lasciato da Gigi Buffon, trasferitosi al Parma là dove tutto era iniziato. A fare il punto della situazione ci pensa Tuttosport. Innanzitutto c'è il nome di Mattia Perin, già in casa poiché è appena tornato dal prestito al Genoa. Solo che lui preme per andare a giocare da un'altra parte per poter fare il titolare. E allora ecco i nomi a cui mira la Juve se non riuscisse a tenere Perin: Emil Audero, Antonio Mirante, Salvatore Sirigu e Diego Alves.