Esattamente dieci anni fa, il 6 gennaio del 2011, il giorno dell'Epifania rappresentò un punto di svolta per la Juventus. Quel giorno, nell'allora stadio Olimpico di Torino, la Juve di Luigi Delneri perse per 4-1 in casa contro il Parma e, dopo una partenza abbastanza buona in quel campionato, iniziò la discesa che l'avrebbe portata poi a concludere al settimo posto quel torneo. Da quel crollo iniziò a nascere, di fatto, la svolta che portò poi Andrea Agnelli a scegliere Antonio Conte come allenatore per la stagione successiva, dando il la ai successivi nove anni di vittorie.



Il 6 gennaio 2011 la Juve crollò sotto i colpi di due ex, Giovinco (doppietta) e Palladino, ai quali si aggiunse una rete di Crespo. Per la Juve segnò Legrottaglie. Quel giorno è rimasto nella memoria dei tifosi bianconeri per una sciagurata espulsione di Felipe Melo al 15', che aprì la strada al successo dei ducali, e per il grave infortunio occorso a Fabio Quagliarella al 5' (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e stagione finita).