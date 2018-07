Secondo La Gazzetta, dovesse andar via Miralem Pjanic dalla Juventus con una grossa offerta, i bianconeri tornerebbero su Adrien Rabiot, in scadenza con il PSG e giocatore molto apprezzato. Intanto, le chat di Paul Pogba con gli ex amici bianconeri proliferano ma al momento è solo "poco più di una suggestione".