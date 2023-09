Questa conta, questa è bella e non fa solo classifica. La Juventus batte la Lazio e la schiaccia 7 punti più in giù. Sarri mastica un’altra volta amaro nello stadio che mai l’ha amato. Dusan Vlahovic gioca come forse mai in bianconero: apre la partita e la chiude quando pare che l’avversario possa sfuggire a un verdetto che invece è una sentenza. Sempre di destro, che non sarebbe il suo piede, e sempre con lampi che sono gioielli.



Doppio Vlahovic più Chiesa, ancora loro. Sette gol in 2 in 4 partite. Allegri ha trovato i nuovi gemelli. Ma stavolta la Juventus è anche altro. Molto altro. È la pressione alta e corale del primo scorcio di sfida, quello che indirizza il meteo di giornata. È il controllo senza affanno sul palleggio laziale del primo tempo. È la capacità di reagire a ogni mossa della Lazio, annullandola. Rovella meglio di Cataldi, ma non basta. Luis Alberto timbra di nuovo il cartellino, Felipe Anderson è brillante come a tratti anche Zaccagni. Manca Immobile, forse il peggiore di tutti, distrazioni dei difensori a parte. Non è un bel segnale per Sarri, che ora ha solo gatte da pelare, 3 sconfitte in 4 partite, e che anche quest'anno lascia lo Stadium con 3 gol al passivo.



La Juventus scatta dei blocchi con una partenza da sprinter. Nel primo quarto d’ora, ha 4 calci d’angolo e altrettante occasioni da gol. Alla seconda è già in vantaggio, con una girata spettacolare di Vlahovic, al volo, su imbeccata di Locatelli. L’impressione che il precedente controllo di McKennie fosse oltre la linea laterale è verificata e cancellata dal Var.

Allegri vince tutti i confronti diretti, finché arrivano le prime sgasate di Zaccagni e Felipe. Ci prova più volte Kamada, senza successo. Bravo Szczesny quando serve. Ed è proprio quando che la Lazio sembra tornata in partita e il pareggio pare solo questione di qualche altra giocata, che un’altra spallata bianconera la sbatte definitivamente fuori dalla sfida.Più veloce, compatta e concentrata, mai con una giocata di troppo. Kostic padrone a sinistra, McKennie ordinato dalla parte opposta, Locatelli rigenerato dal buon ritorno in Nazionale.che probabilmente getta nel panico chi ha meno fede fra i tifosi bianconeri. Non così i giocatori, non così soprattutto McKennie e Vlahovic, cambio campo e lancione di 50 metri, controllo e gol del 3-1 dal limite dell’area, contro 3 difensori di Sarri. Tremendamente ingenuo Casale. Finale velleitario della Lazio, tutto fumo e niente arrosto. Finale bulimico della Juventus, che divora almeno 3 volte il pallone del quarto gol. Ma per stavolta va bene anche così. Questa vittoria conta, molto. E non solo per la classifica.

