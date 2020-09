dopo il 2-2 con la Roma di sabato sera:, che è sul banco degli imputati per il modo in cui si èall'inizio della partita, propiziando un'occasione da gol per i giallorossi sventata da una parata di. Sui social, il numero 19 bianconero è stato sommerso dalle critiche, all'insegna di un comune denominatore: "".Ora, al di là di un atteggiamento di critica per certi versi esagerato nei confronti di Bonucci (ed è naturalmente da condannare il tono e il contenuto di molti post),, e dei suoi interpreti. Dopo un anno di(con 43 gol incassati nel campionato 2019-20),, i cui protagonisti in difesa sia all'esordio contro la Sampdoria che contro i giallorossi sono stati