(seppur con una partita da recuperare) e con tanti nodi da sciogliere in vista di un 2021 in cui Pirlo e i suoi sono necessariamente chiamati a cambiare marcia. Fa strano vedere e pensare a unain palese difficoltà, almeno in campionato. Se in Champions League la formazione bianconera è stata protagonista di un exploit estemporaneo contro il Barcellona che ha permesso di ribaltare in extremis le gerarchie del girone vincendolo,ad oggi è venuta invece a mancare quella regolarità che dà sempre è stato il segreto per fare incetta di scudetti. Ma qui non si tratta solo di mancanza di continuità, perchéE la colpa non può di certo essere ascritta al campione portoghese.- Sono già 12, infatti, i sigilli stagionali di CR7, praticamente la metà rispetto alla produzione complessiva, alla quale ha contribuito pure l'altro attaccante di riferimento - Morata - con i suoi 4 centri. 16 su 25, che diventano 17 aggiungendo l'unica rete realizzata sin qui da Dybala, unica alternativa alla coppia delle meraviglie nel reparto avanzato., diventato da qualche annata a questa parte il vero tallone d'Achille per la Juventus e che pone per l'immediato, ma soprattutto per la prossima estate, la necessità di intervenire in maniera chirurgica sul mercato.Con la doverosa precisazione che, se l'ex viola sta iniziando a ingranare a livello di prestazioni, il talento svedese si è perso dopo un avvio promettente e rappresenta attualmente un dilemma tattico per Pirlo.- Per necessità di natura economica, imposta dall'austerity dell'era Covid, e mancanza di reali opportunità sul mercato,e di più varietà a livello di caratteristiche tecniche e tattiche.: apertamente in rotta col Manchester United, in scadenza di contratto nel 2021 e a caccia di una nuova grande sfida. Il centrocampista francese è rimasto legatissimo alla Juve anche dopo il suo addio nel 2016 eRestano da risolvere però due questioni importanti: la concorrenza delle big straniere (Real Madrid e Paris Saint-Germain su tutte) e l'alto ingaggio del calciatore - circa 15 milioni di euro - oggi inaccessibile per la Juventus.- Quello di Pogba non è però l'unico nome che scalda il responsabile dell'area tecnica, chenei prossimi mesi quei giocatori del campionato italiano, dache non sono mai usciti dai suoi radar, ma che al contempo si manterrà vigile anche sugli obiettivi individuati fuori dai nostri confini. In tal senso,La Juve ci ha provato anche nell'ultimo mercato estivo e le relazioni sempre proficue col presidente Aulas possono rappresentare un vantaggio sulla concorrenza. Di tempo per parlarne ce ne sarà, ma sin da oggi il club bianconero è al lavoro per rinforzare un centrocampo a caccia di nuovi gol. E non ritrovarsi più a distanza siderale da Inter e Milan.