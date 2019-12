E' successo di nuovo. Paulo Dybala è entrato e ha cambiato il volto della Juventus che contro il Sassuolo si è svegliata dopo il 2-1 dei neroverdi ma soprattutto dopo l'ingresso in campo dell'argentino che ha ridato brio alla manovra bianconera.I fatti non lasciano spazio a interpretazioni: questo Dybala deve giocare sempre, anche a scapito di Cristiano Ronaldo che in questo momento non è la miglior versione di sé stesso.