Dopo due anni di lavoro, i calciatori in campo mostrano ancora molta confusione. È probabilmente questa la sconfitta più grande patita ieri a Napoli dalla Juventus e in particolare da Massimiliano Allegri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Allegri ha cambiato 3 moduli, ha cominciato facendo fare il terzino a Chiesa e ha finito facendolo fare a Kostic, alla ricerca isterica di un gioco. Uomini fuori luogo, giocatori che si parlavano in campo perché non capivano cosa fare: 2 tiri in porta contro 10. Una mattanza che certifica il fallimento di due anni di lavoro. Le assenze dei vari Pogba non giustificano nulla. Anche ieri la Juve aveva in campo campioni del mondo, vice, campioni d’Europa…. Non si può fare così poco avendo così tanto. Ha ragione Spalletti: questa Juve avrebbe tutto per vincere. Invece ne ha presi 5 come non le accadeva dal ’93 (Pescara-Juve 5-1). Quel giorno Allegri giocava con i vincitori”.