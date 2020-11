. Ora anche in Nazionale. In gol nel già 'storico' 6-0 rifilato dalla Spagna alla Germania,in questo avvio di stagione del calcio europeo, cone una rete in tre partite con le Furie Rosse., cresciuto nelper poi passare allanel 2014. A Torino, due ottime stagione, tanto che i Blancos lo riportano al Bernabeu: da lì, nonostante i 20 gol in 43 partite nel 2016-17, iniziano tre stagioni. Tanto che quando la Juve decide di investire nuovamente su di lui, la scelta appare legittimamente comerispetto ad altri obiettivi sfumati (Dzeko e Suarez).che ogni volta che parla del numero 9 non manca di sottolineare la sua abitudine a giocare per grandi club e per obiettivi importanti, primo fra tutti quellanella quale Morata si esalta particolarmente e che ha vinto già due volte con il Madrid.(10 milioni versati quest'anno), potrà essere rinnovato fino al 2022 versando altri 10 milioni, con diritto di riscatto a 35 milioni nel 2022.o., visto in bianconero Morata trova a meraviglia la sua vera identità di attaccante e considerato anche cheterminerà la sua avventura in bianconero al massimo nel 2022 (se non già nel 2021). Per la Juve, emergenza Covid permettendo, è già tempo di porre solide basi per il futuro. E Morata, 28 anni appena compiuti, è in grado di garantire almeno quattro o cinque stagioni da top., proprio oggi si è espresso in questi termini: "Si merita questo momento, guardate come lotta per segnare. Ora sembra che abbia trovato la strada giusta. È un giocatore dell’Atletico Madrid in prestito per due anni alla Juventus che ha un’opzione d’acquisto.". Insomma, i Colchoneros non faranno sconti. La Juve è avvisata, ma sa dove vuole arrivare.