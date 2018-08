Un sorriso disteso alla Continassa, dove Claudio Marchisio si è presentato questa mattina per salutare gli ormai ex compagni della Juventus. La verità, riporta ilBiancoNero.com, è che l'addio al club campione d'Italia per il centrocampista nasconde un fondo di rabbia e delusione: Marchisio si aspettava un atteggiamento diverso da parte della società specialmente dopo gli sforzi fatti e il lungo recupero dai problemi al ginocchio. Il numero 8 ha provato fino all'ultimo istante a riconquistarsi un posto, ma qualcuno aveva già deciso per lui: e quando ha scoperto il suo ruolo all'interno delle gerarchie di Allegri, ha deciso di accantonare amore e orgoglio e di lasciar spazio solo al bene della Juve.