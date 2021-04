La Juventus vince da squadra contro il Genoa e con il 3-1 dello Stadium manda un chiaro segnale ai critici, ma al triplice fischio della gara un messaggio negativo arriva comunque dalla sua stella, Cristiano Ronaldo, evidentemente non contento della sua prestazione e del gol non trovato al punto da togliersi la maglia gettandola in un gesto di frustrazione.