E anche la trasferta di Frosinone è a rischio. Non migliora velocemente come sperato la condizione di Adrien Rabiot, ancora condizionato dal dolore del doppio colpo subito in Juve-Napoli: un pestone e una botta al costato che già lo hanno costretto al forfait contro il Genoa. Oggi solo corsa blanda sul campo in un programma personalizzato, la presenza a Frosinone è tutt'altro che sicura.