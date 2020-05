, anche il più immediato da ipotizzare: poche ore di auto infatti separano Torino dalla Costa Azzurra dove ha deciso di trascorrere il periodo di lockdown e anche i primi giorni della fase due.Anche più di quella legata a Gonzalo Higuain, in costante contatto con la società bianconera e ancora in Argentina d'accordo con il club per i delicati motivi familiari legati alla salute di mamma Nancy: restano le questioni su presente e futuro da gestire, ma verranno affrontate al momento opportuno.e del suo entourage: il centrocampista francese ha deciso già di andare via, ritenendo deludente e conclusa la sua avventura juventina dopo appena pochi mesi., che anche per questo sta consigliando ad Adrien di rimandare il più possibile il ritorno alla base, d'altronde gli allenamenti per il momento sono facoltativi e fino a ieri sera mancava ancora una data ufficiale per la ripresa dell'attività in gruppo.– Così come continuano i contatti con altri club interessati alle sue prestazioni.. Discorsi avviati soprattutto condi Carlo Ancelotti, ma anche con il Manchester, aspettando che altri club possano iscriversi alla corsa, magari anche in Liga.