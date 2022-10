Parole e musica di, che dopo la doppietta segnata in Champions League contro ilHaifa guarda già a alla partita di sabato pomeriggio che è e saràe per capire se "il malato è realmente guarito". Il centrocampista francese, spesso e volentieri uno dei più massacrati e tartassati anche dai suoi stessi tifosi, è però oggi l'autentica arma in più nel centrocampo a disposizione diche, non a caso, lo ha spesso e volentieri elogiato.No, il suo status contrattuale () e le richieste per rinnovare (o andare via) dellanon possono intaccare quello che è il suo apporto in campo. E se il mantra "non è un giocatore da 10 gol a stagione" potrebbe anche essere smentito,"Rabiot ha un motore diverso. Credo che Adrien quest’anno potrà fare meglio avendo la maturazione giusta", oppure "Non è una sorpresa. Ha delle potenzialità per migliorare nel gioco in verticale e per velocizzare il gioco in avanti. È migliorato in interdizione", e ancora "A me manca molto Rabiot. Lo discutono in tanti, ma Rabiot fa 13-14 cose buone a partita e sul campo pesa sempre".come la corsa in più per aiutare i compagni e non solo. Eppure, numeri alla mano, Rabiot è anche il miglior centrocampista in rosa per rendimento in quelle statistiche che, invece, risultano tangibili.e spaziando (in heatmap) su più settori del campo. Ha oltre il 50% di tackle, duelli e duelli aerei vinti, il 90,3% di passaggi riusciti (solo Paredes ha fatto meglio, ma con passaggi orizzontali) ed è primo fra i centrocampisti per falli subiti. A questo si aggiungono 3 tiri bloccati e 7 intercetti. Ha ragione Allegri, Rabiot ha numeri da primo della classe e oggi è indispensabile per la Juve.