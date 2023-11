Intervistato da Dazn a fine partita dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro l'Inter il capitano della Juventus, Adrien Rabiot ha commentato così il risultato.



NON ERA DECISIVA - "Buon risultato, volevamo vincere ovviamente ma l'Inter è difficile da affrontare. Non era decisiva, avremo tempo per prendere altri punti più avanti".



IL GOL SUBITO - "Secondo me siamo usciti tutti un po' troppo, poi... su Lautaro (Gatti in marcatura ndr.) dobbiamo essere più cattivi".



CHIESA-VLAHOVIC - "Chiesa e Vlahovic hanno questo feeling e siamo contenti per loro".



MOTIVAZIONI - "Cerco sempre di darmi delle motivazioni. Sia quando lo facciamo che quando lo prendiamo o quando sbaglio qualcosa. Siamo campioni e vogliamo vincere anche se prendiamo gol. Secondo tempo era più equilibrato, ma giusto così".



SCUDETTO - "Il bicchiere è mezzo pieno. Ti dico quello che ci diciamo nello spogliatoio, vogliamo vincere e ce la possiamo fare per lo scudetto"