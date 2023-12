Adrien Rabiot, centrocampista della Juve decisivo contro la Roma, ha parlato a Dazn:



VITTORIA - "Era importante per noi, abbiamo visto l'Inter e potevamo accorciare. Dobbiamo continuare così, giocare con lo stesso spirito".



SCUDETTO - "Ci credevamo già, ancora di più stasera e nei prossimi mesi, è un obiettivo per me e per tutti. Abbiamo fatto molto bene, ma la strada è ancora lunga".



GRANDE STAGIONE - "Non avevo ancora segnato qui, sono contento, anche di aiutare la squadra. Sto lavorando molto su queste fasi, sono contento di fare gol e assist".



TIFOSI - "Sono straordinari, ci credono e sono sempre con noi".



ANCORA ALLA JUVE - "Devo ancora parlare con la società, mi trovo bene qui ma ne parleremo più avanti. Voglio godermi tutte le partite, vedremo ma sono felice e tranquillo".