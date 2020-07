E' solo un numero, solo una statistica, perché l'accostamento è forte. Adrien Rabiot come Paul Pogba in un dato, che spicca dalla partita di ieri. Riportato dal sito ufficiale della Juve: "Prima di Adrien Rabiot, l'ultimo francese a segnare con un tiro da fuori area in Serie A con la Juventus è stato Paul Pogba, nel marzo 2016 contro il Torino".