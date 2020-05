"Sono contento di essere tornato in campo. Grato di essere qui e di essere in grado di poter giocare a calcio! Non sappiamo come sarà il domani. Goderci la vita è la miglior cosa che possiamo fare, amici miei". Un messaggi quasi filosofico per chi ha fatto pure qualche bizza. Adrien Rabiot, attraverso Instagram, spegne le voci di chi lo vorrebbe col muso duro e con la testa lontano da Torino.