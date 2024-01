Juve: Rabiot e Chiesa a parte, Vlahovic assente. Le condizioni per il Frosinone

Arrivano segnali d’incoraggiamento dall’allenamento odierno alla Continassa., valida per i quarti di finale di Coppa Italia.. L’ex viola dovrebbe riuscire a recuperare per il match contro il Sassuolo.e sarà da valutare per la partita contro il Sassuolo di martedì 16 gennaio.Ma non è l’unica brutta notizia: Dusanmentre Iling Jr. ha subito una botta al polpaccio e non ha lavorato in gruppo.. Tutti e tre, comunque, dovrebbero essere disponibili contro il Frosinone.