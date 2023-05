Finita. Tra Adrien Rabiot e la Juve è finita. Niente Champions, obbligo di ridimensionare, i bianconeri devono fare dei passi indietro per tornare a farne in avanti. E proprio ora che il francese si è imposto come un top player, non vuole rallentare. Niente rinnovo dunque, non ci sarà nemmeno un'offerta ufficiale probabilmente: ci prova il Bayern, ci pensa mezza Premier.