Chiamatelo leader, ma per davvero: “Sì, mi ci sento”. In pochi mesi Adrien Rabiot si è ripreso la Juve e ha convinto tutti. Da una parte i gol - cinque da inizio stagione - dall’altra la fiducia di un allenatore che l’ha sempre considerato un giocatore importante per la squadra.



INTOCCABILE - A parole ma anche con i fatti, tanto che oggi questa Juve non può fare a meno del centrocampista francese. È l’intoccabile di Allegri, ci sono lui più altri dieci. E pensare che fino a qualche mese fa i tifosi non lo potevano vedere: ingaggio da circa 7 milioni di euro all’anno e rendimento costantemente sotto la sufficienza.



RINNOVO - Oggi la musica è cambiata, Adrien è diventato un giocatore importante e quel contratto in scadenza a giugno prossimo diventa un’incognita da risolvere: la società ha cambiato i piani per il giocatore, e se prima era considerato un esubero con la valigia già pronta, ora si proverà a imbastire una trattativa per il rinnovo.



MANUTD - In estate è andato vicino tanto così dal trasferimento al Manchester United. La Juve l’aveva praticamente venduto, ma il mancato accordo tra i Red Devils e la mamma/agente Veronique ha fatto saltare tutto. Sliding door del calcio(mercato), storia di affari saltate e rinascite a Torino. Rabiot si è preso la Juve, ora si pensa al rinnovo.