Rischia di diventare una nemesi per Adrien Rabiot quella degli ottavi di finale, quando si tratta di grandi competizioni continentali. Quest'anno in Champions League con la Juventus ha vissuto l'eliminazione a sorpresa per mano del Porto. E ieri, altrettanto clamorosamente, la sua Francia è uscita dagli Europei in un match dalle mille emozioni contro la Svizzera. Insomma, c'è da sfatare un tabù per Rabiot, che pur non ha sfigurato ieri contro gli elvetici nella posizione da laterale sinistro ritagliatagli da Deschamps. Buoni segnali per la Juve, sperando in diversi esiti in futuro.