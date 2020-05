Adrien Rabiot è un caso. Il francese non si sente in colpa perché ha rispettato la tabella di lavoro, ma la Juve resta infastidita. Perché la Costa Azzurra e Torino sono in realtà piuttosto vicine, meno di tre ore di macchina, ma Rabiot non ha pensato di tornare alla base per tempo per riprendere insieme alla squadra. Invece, è rimasto nella sua villa vacanze e così dovrà trascorrere una seconda quarantena a Torino, come tocca a tutti gli stranieri tornati in patria. Il centrocampista è atteso tra oggi e domani al rientro, ma la Juve non apprezza e la cessione resta più di una possibilità, come riporta Tuttosport.