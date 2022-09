Per la serie "non è mai troppo tardi", il ruolo di Adrien Rabiot nell'ultimo periodo è diventato quello del giocatore fondamentale. Almeno fino a quando ci sarà Max Allegri. Ecco perché proprio dall'eventuale permanenza del tecnico bianconero può dipendere il futuro alla Juve di Rabiot, in scadenza di contratto: di rinnovo per ora non si parla, segnali di apertura del francese ci sono stati ma non sono previsti sconti nonostante il processo di ridimensionamento costi imposto dalla Juve. Sarà, sarebbe, comunque una trattativa difficile. Ma non è più così sicuro che Rabiot lasci Torino a fine stagione.