Di seguito alcune delle dichiarazioni a Telefoot del centrocampista francese della Juve Adrien Rabiot:



"Ho deciso di restare alla Juventus questa stagione perché mi sento bene, ho fatto un'ottima stagione l'anno scorso. E restare in un ambiente che conosco bene, in un anno in cui ci sono gli Europei, mi sembrava l'opzione migliore. Futuro? Lo vedremo più avanti, ma sono molto contento della mia situazione alla Juventus e in Francia, quindi questa è la cosa più importante".