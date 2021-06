Francia-Portogallo è già iniziata. In attesa della sfida del 23 giugno, valevole per i gironi degli Europei, il duello è a distanza. Dal ritiro della Francia ecco le parole di Adrien Rabiot, che sfida il compagno Cristiano Ronaldo: "Con Cristiano abbiamo parlato dopo l'ultima partita della Juve, ci siamo dati appuntamento per questa partita. Mi ha detto che avevamo una squadra molto forte, solida, e abbiamo parlato molto dei Blues con la Juventus. Ma mi ha detto anche: "Fai attenzione a noi...". Non vede l'ora".



L'ESPERIENZA ALL'ESTERO - "Il semplice fatto di andare via da casa ha già un impatto piuttosto positivo visto che ci apriamo ad altre cose, altre persone, un'altra lingua... E poi in Italia ci sono disciplina, rigore, duro allenamento, lavoro tattico, elementi che mi hanno dato molto negli ultimi due anni. Trovo che il campionato italiano sia un po' sottovalutato, anche se lì si impara molto. Ne avevo parlato con Gianluigi Buffon quando eravamo a Parigi, mi aveva detto che una stagione alla Juve equivaleva a due o tre stagioni altrove. Quando vieni dall'estero, puoi davvero crescere".