Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Francia, ha parlato dopo la partita con l'Irlanda, seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024: "Siamo stati solidi, abbiamo aspettato. E' vero che nel finale di partita abbiamo sofferto molto e per fortuna che c'era Maignan. Avrebbero messo in difficoltà qualsiasi squadra giocando così. Abbiamo avuto l'opportunità per segnare. Ci sono partite in cui devi sapere come accontentarti, forse in alcune situazioni non avremmo vinto questa partita. La mia stagione? Sto migliorando nel mio calcio, sto andando avanti nella vita con più maturità. La mia esperienza in Italia mi ha fatto bene dal punto di vista calcistico. L'immagine della gente è cambiata ma io non penso di essere cambiato".