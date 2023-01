Continua l'incertezza intorno ad Adrien Rabiot, il cui contratto con la Juventus scadrà a fine stagione. Nella giornata odierna l'agente e madre del giocatore, Veronique, era presente alla Continassa Il giocatore, che attualmente guadagna 7 milioni di euro più bonus, ha ricevuto attenzioni soprattutto in Premier League.



Al momento, non risultano ulteriori passi in avanti per il rinnovo ma come dimostrato dalla presenza di Veronique nel quartier generale bianconero, i contatti sono continui. La Juve, vista la centralità del francese e l'elevato rendimento da inizio stagione, vuole provare realmente a trovare l'intesa anche se le alte richieste sull'ingaggio - e gli interessamenti dall'estero - rendono la trattativa tutt'altro che semplice e scontata.