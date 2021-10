Adrien Rabiot ne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa — Equipe de France (@equipedefrance) October 9, 2021

Il centrocampista della Juventusè risultato positivo al Covid-19, e salterà così la finale di Nations League tra Francia e Spagna a San Siro. L'ha comunicato la federazione francese attraverso una nota ufficiale: "Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19. Appena abbiamo avuto i risultati, il giocatore è stato messo in isolamento. Non andrà a Milano con il resto del gruppo e, per motivi di regolamento non potrà essere sostituito. Didier Deschamps potrà quindi contare su un gruppo di 21 giocatori per la finale contro la Spagna".