Nonostante non ci siano in programma, da qui a Natale, nuovi incontri tra la Juventus e l'entourage di Adrien Rabiot, come riporta Tuttosport, il rinnovo sembra cosa fatta. Il francese vuole restare alla Juventus, ma la firma dovrebbe arrivare solo in primavera, quando anche i piani dei bianconeri saranno più chiari, tra lotta Champions e scudetto.