E salvo nuovi ribaltoni nelle stanze del governo, ora il calcio italiano dovrà fare i conti con una nuova era, quella senza sgravi fiscali per chi arriva da due stagioni almeno di vita professionale all'estero. Non ci sono effetti retroattivi, ma d'ora in avanti ogni accordo dovrebbe seguire questa nuova linea. IGiunto, tra le altre cose, all'ultimo anno possibile in tal senso provando a leggere tra le complesse righe.Perché questi rischi erano già stati presi in esame, sempre quando si è trovato l'accordo per un prolungamento di una sola stagione pochi mesi fa. E perché, se ne vale la pena, la Juve continuerà a investire.Meglio spendere e investire per trattenerlo che non tentare la delicata oltre che comunque dispendiosa via del mercato, almeno dove si può evitare. L