In un'intervista rilasciata a DAZN, il centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot ha parlato del suo trasferimento in bianconero e delle squalifiche di Pogba e Fagioli. Non ha però dato grosse novità sul rinnovo. Di seguito le dichiarazioni:



L'ARRIVO IN BIANCONERO - "Avevo incontrato Allegri la stagione prima di arrivare alla Juve ed è lui che mi ha voluto qui, ma quando ho firmato, lui è andato via. Quando ci siamo ritrovati c’è stato fin da subito feeling. Venivo da sei mesi senza giocare, avevo ricevuto delle critiche e dovevo ancora adattarmi, ma sono cresciuto molto".



LA SCORSA STAGIONE - "Abbiamo sofferto tanto per l'extra-campo. Per questo vogliamo vincere e dimostrare che siamo la Juventus. C'è entusiasmo, meno esperienza, ma più energia".



LE SQUALIFICHE DI POGBA E FAGIOLI - "In questi casi non è mai semplice, sono giocatori forti che possono darci una mano ed è difficile non averli in campo. Paul è molto importante per la squadra, ha esperienza e dà entusiasmo, Fagioli si allena molto, ma è sempre difficile".



IL RINNOVO - "Rinnovo con la Juve? Ne parleremo più avanti".