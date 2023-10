La Juve vince sul campo del Milan e si porta a casa 3 punti importanti. Tra i protagonisti della gara, Adrien Rabiot, capitano dei bianconeri oggi in assenza di Danilo. Queste le sue parole a Dazn:



VITTORIA - "Pesa tanto questa vittoria, volevamo dimostrare che ci siamo. Quest'anno abbiamo l'obiettivo di finire tra le prime 4, anche meglio se ci riusciamo e il risultato passa anche da queste partite. Non abbiamo mollato un cm cosi dobbiamo affrontare tutte le partite."



CAPITANO - "Sono felice, è il mio 5° anno qui, amo questo club e avere la fascia per me è un onore. Sono molto contento per la vittoria, non dobbiamo mollare. Ci credo."



LOCATELLI - "So che è molto emozionato e felice, ha detto prima della partita che aveva segnato qui 6 anni fa. Gli abbiamo detto che era ora di farlo per noi. Ci ha regalato 3 punti e siamo felici per lui."



FURIA ALLEGRI IN PANCHINA - "Cerco di essere concentrato sul campo mentre gioco. Il mister è così, fa sempre così. Ci da energia, è bravo a caricarci."



FAGIOLI E DANILO - "Siamo una squadra, stiamo tutti insieme. Sappiamo cosa è successo a Nicolò, siamo con lui e lo sosteniamo. Danilo speriamo torni presto, se non c'è lui io sono pronto per fare il capitano".