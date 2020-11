Adrien Rabiot non giocherà in Francia-Finlandia. Il centrocampista bianconero, infatti, si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico transalpino. Un fastidio che ieri gli ha impedito di allenarsi con il gruppo del ct Didier Deschamps e lo costringerà a saltare almeno l'amichevole in programma questa sera.



RESTA IN FRANCIA - Per ora non è previsto un suo ritorno immediato a Torino, la speranza in Francia è quella di poterlo recuperare almeno per i match di Nations League e per la sfida con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Una decisione finale in ogni caso verrà presa solo dodo gli esami cui dovrebbe essere sottoposto tra oggi e domani.



LA JUVE - Rimane in attesa anche la Juve quindi, che in ogni caso tornerà a lavorare alla Continassa solo nella giornata di domani. Un eventuale stop prolungato di Rabiot rappresenterebbe una brutta tegola per Andrea Pirlo, che da subito ha considerato Rabiot un titolare e come tale lo ha utilizzato, in un centrocampo numericamente sempre ridotto all'osso.