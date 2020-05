E’ il giorno di Adrien, che oggi torna aper riabbracciare la. Lo ha annunciato lo stesso centrocampista francese, pubblicando una storia su Instagram: “Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di... sciopero” le parole postate dall’ex Paris Saint-Germain, sdraiato a letto e con una espressione perplessa, anche per le tante critiche ricevute in questi giorni.E dopo la storia 'in primo piano', c'è anche un piccolo sfogo contro giornali, televisioni e organi di stampa. Si è tanto parlato del centrocampista della Juventus, del suo mancato rientro in Italia insieme agli altri compagni all'estero. Pronto a tornare, ora manca solo Gonzalo Higuain.