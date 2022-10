Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus ha parlato a Sky Sport dopo la doppietta contro il Maccabi Haifa che ha trascinato la squadra alla vittoria: "Sono contento, soprattutto per l'atteggiamento della squadra, di aver fatto gol ma per me la cosa più importante è vincere. Un po' meno nel secondo tempo ma siamo sulla strada giusta.



FIDUCIA DI ALLEGRI - "Sto dando sempre il 100% sul campo e in allenamento, il mister si fida di me. So anche segnare l'ho dimostrato stasera. Abbiamo avuto un po' di difficoltà ma ora stiamo facendo bene.



SUGLI AVVERSARI - "Loro hanno buoni giocatori, sarà un'altra partita fuori casa, dovremo essere concentrati ma se abbiamo questo atteggiamento sono sicuro che vinceremo."