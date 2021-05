Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Sassuolo: "L'importante era vincere questa partita. Contro il Milan abbiamo sbagliato, oggi dovevamo fare di più e ci siamo riusciti nonostante la sofferenza. C'è stato un buon atteggiamento. Siamo tutti arrabbiati perché la Juve deve fare meglio, giocare meglio; questa stagione è difficile, ora pensiamo solo alla Champions e a vincere le altre due partite. La mia stagione? Complicata. In una stagione ci sono tante partite e siamo stanchi, anche se io provo sempre a dare il massimo; oggi mi sento bene, sono contento della mia gara anche per la squadra e per l'allenatore. Dobbiamo avere questo atteggiamento anche in futuro. Il vero Rabiot l'avete già visto, anche se è normale che la gente si aspetti di più. Già l'anno scorso avevo fatto bene, ma capitano partite in cui sono stanco. Combatteremo fino alla fine".