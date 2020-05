Ora c'è una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti di gruppo, è lunedì 18 maggio. Ora non si può più posticipare il rientro, perché la formula delle sedute facoltative a breve cadrà. Così anche Adrien Rabiot dovrà tornare a Torino, forse lo farà già in queste ore, in ogni caso sembra sia atteso entro domani dalla Juve per fare in modo che possa far partire le sue due settimane di isolamento obbligatorio per chi rientra dall'estero. Diversa invece la situazione di Gonzalo Higuain, il Pipita sta vivendo giorni molto delicati da un punto di vista familiare e d'accordo con la società bianconera potrà partire quando lo riterrà opportuno dall'Argentina.